DITP เผยเทรนด์ตกแต่งบ้านสหรัฐฯ ปี 2026 หนุนสินค้าไทยบุกตลาดสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มการออกแบบตกแต่งภายในของตลาดสหรัฐฯ ปี 2026 พบเทรนด์สำคัญที่หันมาให้ความสำคัญกับคุณค่าเชิงลึกของงานออกแบบมากขึ้น ทั้งความยั่งยืน ฟังก์ชันการใช้งาน ความเป็นตัวตน เรื่องราวของวัสดุ และงานฝีมือ
พร้อมแนะนำผู้ประกอบการไทย นำโอกาสนี้มาปรับใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มของตกแต่งภายใน งานสิ่งทอ งานฝีมือ และเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นดีไซน์และคุณค่า เนื่องจากสินค้าไทยมีจุดแข็งทั้งคุณภาพ มาตรฐาน ความละเมียดละไม รวมถึงเรื่องราวที่สอดคล้องเรื่องความยั่งยืน มั่นใจว่าจะทำให้สินค้าไทยเจาะเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น
