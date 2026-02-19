ธ.ก.ส.แจงกรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แจ้งยกเลิกการดำเนินงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชี้แจงกรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
แจ้งยกเลิกการดำเนินงาน
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
บางแห่ง และบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับลูกค้า ธ.ก.ส. จนอาจก่อให้เกิดความกังวลในวงกว้างนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
1. "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส." เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่เป็น ลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ในการจัดการ ศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
2. ธ.ก.ส. ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยุติ การดำเนินงานของบางสมาคมที่ปรากฏในข่าว พบว่า "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส." ยังคงมี
ความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ
3. ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความกังวลของลูกค้าที่อาจเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ดังกล่าว โดยพร้อมให้คำแนะนำ และพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งขอความร่วมมือสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องช่วยสื่อสาร
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อลดความวิตกกังวลและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม
4. ธ.ก.ส. ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ให้มีมาตรฐานใน การดำาเนินงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรและลูกค้าเป็นสําคัญ
5. กรณีสมาชิกหรือครอบครัว มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส." ที่เป็นสมาชิกได้โดยตรง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณ
ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
19 ก.พ. 2569