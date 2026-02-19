xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 27.24 จุด มูลค่าซื้อขาย 94,763.52 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,493.91 จุด ปรับขึ้น 27.24 จุด หรือ 1.86% มูลค่าซื้อขาย 94,763.52 ล้านบาท