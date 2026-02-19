"ในหลวง"ทรงรับสุนัขมอลลี่ถูกเผาบาดเจ็บสาหัสไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

จากกรณีสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ถูกคนร้ายก่อเหตุราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นกลางถนน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้รับสุนัขมอลลี่ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมรับสั่งให้ราชเลขาเดินทางมารับสุนัขมอลลี่ในวันพรุ่งนี้ (20 ก.พ.) เพื่อมารักษาอาการบาดเจ็บที่กรุงเทพฯ
เฟซบุ๊ก "นายสมชัย ชนะวรรโณ" ซึ่งเป็นเจ้าของ น้องมอลลี่ โพสต์ระบุว่า "นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระองค์ทรงติดตามข่าวน้งมอลลี่และทรงรับน้องมอลลี่รักษามายังที่กรุงเทพ"