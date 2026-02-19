GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ ไทยพบจุดความร้อน 317 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (18 กุมภาพันธ์ 69) ไทยพบจุดความร้อน 317 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่เกษตร 86 จุด พื้นที่ สปก. 67 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 65 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 62 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 35 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่พม่า 3299 จุด กัมพูชา 1656 จุด ลาว 338 จุด เวียดนาม 58 จุด มาเลเซีย 3 จุด