สนว.แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"เริ่ม 21 กพ.

สำนักพระราชวังขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โดยเปิดให้ประชาชนเข้ากราบบังคมพระบรมศพฯ 5 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 08.15-09.15 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 11.00-13.15 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 15.00-16.00 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 17.30-18.30 น
ช่วงที่ 5 เวลา 19.30-20.00 น.
ปิดจุดพักคอย เวลา 18.30 น.
ปิดจุดคัดกรอง เวลา 19.00 น. ***
ปิดประตูมณีนพรัตน์ เวลา 19.30 น.
ปิดการเข้ากราบบนพระที่นั่ง เวลา 20.00 น.
ข้อแนะนำการแต่งกาย สุภาพบุรุษ • ชุดสุภาพไว้ทุกข์ (งดกางเกงยีนส์)
สุภาพสตรี • ชุดสุภาพไว้ทุกข์ (สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้น)