กสทช.ยกเลิกใบอนุญาตช่อง JKN18 พร้อมสั่งชำระค่าธรรมเนียมภายใน 60 วัน เยียวยาผู้ใช้บริการ

มติจากการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการประชุมวาระที่น่าสนใจ คือ วาระการออกใบอนุญาตและถอนใบอนุญาตทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผลการดำเนินการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ FM และการจัดสรรเลขหมายสั้น 4 หลัก คือ
1. กสทช. เห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการ 18 ของ บริษัท จักรวาล พาณิชย์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือที่รู้จักในชื่อ JKN18 ในวันที่ 25 มกราคม 2569 โดยให้มีมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ และกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างชำระภายใน 60 วัน
2. อนุญาตให้ บริษัท ไทบ้านทีวี จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 3 ช่องรายการ คือ 1.ช่องรายการสื่อออนไลน์ ทีวี 2.ช่องรายการ HAPPY TV และ 3.ช่องรายการ ไทบ้าน ทีวี
3. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง ของผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ ประเภทกิจการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น และผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน รวมถึงออกใบอนุญาตคลื่นวิทยุ FM จำนวนมากทั้งเชิงธุรกิจ สาธารณะ และชุมชน
4. อนุมัติเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 1575 ให้ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อใช้ในงานบริการทางการแพทย์ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม