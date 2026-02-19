ศาลเกาหลีใต้นัดพิพากษาคดี "ยุน ซอกยอล" ก่อกบฏ วันนี้

ศาลเกาหลีใต้ เตรียมอ่านคำพิพากษาคดีอดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล ว่า มีความผิดฐานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อกบฏ จากความพยายามที่ล้มเหลวในการประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศเมื่อเดือนธันวาคม 2024 หรือไม่ ในวันนี้ (19 ก.พ.69)
คดีนี้นี้ถือเป้นคดีสำคัญที่ศาลแขวงกลางกรุงโซล จะตัดสินอดีตผู้นำประเทศ หลังความพยายามในการประกาศกฎอัยการสึก ได้จุดฉนวนให้เกิดวิกฤตการเมืองระดับชาติ และทดสอบความเข้มแข็งของสถาบันประชาธิปไตยของเกาหลีใต้
เมื่อเดือนมกราคม อัยการได้ขอให้ลงโทษประหารชีวิตนายยุน โดยระบุว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายของเขา ได้บ่อนทำลายการทำงานของรัฐสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งยังเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ตามกฎหมายเกาหลีใต้ ความผิดฐานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อกบฏ มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้เคยตัดสินโทษประหารครั้งล่าสุดในปี 2016 แต่ไม่ได้ประหารชีวิตใครเลยนับตั้งแต่ปี 1997
ขณะที่บรรยากาศบริเวณรอบศาลแขวงกลางกรุงโซล มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก ตำรวจนำรถบัสมาจอดล้อมรอบอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัย
นายยุน ซอกยอล วัย 65 ปี ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันในกรุงโซล มีคดีทั้งหมดแปดคดี ถูกตัดสินจำคุก 5 ปีเมื่อเดือนมกราคม หนึ่งคดี จากข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่พยายามจับกุมเขาหลังการประกาศกฎอัยการศึก โดยเขาได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวแล้ว