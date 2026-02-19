xs
xsm
sm
md
lg

ทองปรับแล้ว 7 ครั้ง [+950] รูปพรรณขายออก 74,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง ปรับเพิ่มสุทธิ 950 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,650 บาท ขายออกบาทละ 73,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 72,176.76 บาท ขายออกบาทละ 74,650.00 บาท