"สมชาย-เจ๊แดง" เยี่ยม "ทักษิณ" ระบุเรื่องการเมืองแล้วแต่ลูกชายตัดสินใจ

วันนี้ (19 ก.พ.) นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือ เจ๊แดง บิดา-มารดาของ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว ร่วมด้วย
นายสมชาย ให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้เวลาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ประมาณ 1 ชม. 30 นาที ว่า วันนี้เป็นการมาเยี่ยมตามปกติ เพราะนานแล้วไม่ได้มาเจอกัน ก็คิดถึงกัน เป็นห่วงและคิดถึง พอมีโอกาสก็เลยขอมาเยี่ยม ก็เป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัว ส่วนเรื่องสุขภาพ ท่านก็ยังโอเคแข็งแรงดี ไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่า ศ.ดร.ยศชนัน ปฏิเสธไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้ นายทักษิณ เห็นด้วยหรือไม่ นายสมชาย ระบุว่า อันนี้เป็นเรื่องของการเมือง เป็นเรื่องของพรรคที่จะประชุมหารือกัน ตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพรรคเลย เพราะต้องรู้จักหน้าที่ ตนออกมาแล้ว ได้แต่ให้กำลังใจกัน ส่วนเจ้าตัวกับทางพรรคจะมีนโยบายอะไร อย่างไรก็ว่ากันไป เรามีแต่ให้กำลังใจ จะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ เขาจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไรก็ยอมรับในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้ว ต้องแบ่งแยกหน้าที่กัน เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว เป็นขนาดนั้นกันแล้ว เราก็ไม่ได้ไปห่วงอะไร
เมื่อถามว่า ศ.ดร.ยศชนัน ได้มีการปรึกษาอะไรกับทางครอบครัวบ้างหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ส่วนมากเรื่องทางการเมืองไม่ค่อยมาปรึกษา เพราะต้องเป็นการปรึกษากับทางพรรคแทน อยู่ที่บ้านก็มาแต่รับประทานอาหารกัน เอาหลานมาเล่นสนุกสนานกันตามประสาคนเเก่ ดูแลกัน ส่งกำลังใจกัน ซึ่งก็บอกกันเวลาเจอว่า ดีแล้วลูก ทำงาน คนชื่นชมมากมาย เราก็ปลื้มใจและให้กำลังใจลูกชายไป คุณทักษิณก็ไม่ได้ฝากอะไร เพียงแต่ให้กำลังใจเหมือนกัน เพราะก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ออกมาทำอะไรได้
เมื่อถามว่าส่วนตัวแล้วคิดอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทย นายสมชาย ตอบว่า การเป็นพรรคร่วม ตนก็ได้ฟังตามข่าวว่าภูมิใจไทยเชิญเพื่อไทยไปร่วมหารือการจัดตั้งรัฐบาล ตนก็รู้เหมือนที่ทุกคนทราบ ก็เป็นเรื่องการทำงานเพื่อบ้านเมือง ก็ว่ากันไป ไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไร อะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ก็ทำกันไป เราก็ยืนดูอยู่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าถ้าทำงานเพื่อประชาชนแล้วสำเร็จ ก็ดีใจด้วย