ทสภ.จัดอินทผลัม-น้ำดื่ม บริการฟรีแก่ผู้โดยสารชาวมุสลิมตลอดช่วงเดือนรอมฎอน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน อันศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2569 โดยจัดเตรียมอินทผลัมและน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทสภ. ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกวัน ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2569 ณ ห้องละหมาด ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือศีลอดให้สามารถละศีลอดได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาหลังดวงอาทิตย์ตก ระหว่างการเดินทางการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ทสภ. ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา พร้อมส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในสังคมพหุวัฒนธรรม