"ทนายรณณรงค์" จี้ผู้ตรวจการฯ สรุปปม "คิวอาร์-บาร์โค้ด" ส่งศาล รธน.

นายรณณรงค์ แก้วเพชร ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เปิดเผยภายหลังเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจงานแผ่นดิน ว่า ตนเดินทางมาวันนี้เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมมา และเร่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปว่าการออกระเบียบของ กกต. ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งเมื่อวานนี้ กกต. ได้ตอบกลับไปในประเด็นที่ตนต้องการแล้ว จึงเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มในประเด็นที่ตนร้องไป และเร่งส่งสรุปไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความ
ส่วนใครที่ติดใจว่า เกิดบัตรเขย่งได้อย่างไร ต้องนับคะแนนใหม่หรือไม่ ขอให้รอเป็นรอบ 2 ตนขอทำประเด็นนี้ให้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก่อน หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เร่งส่งไปยังศาลภายใน 1-2 วันนี้ ตนมั่นใจว่าจะมีประชาชนจากทั่วประเทศมายื่นเรื่องพร้อมกันกับตน ตนก็อยากจะรู้ว่าการส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญทำไมจยากเย็นนัก แค่ให้ดูว่าการทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ละเมิดสิทธิ์ประชาชนหรือไม่ และในเมื่อ กกต. ตอบว่าทำถูกต้องตามระเบียบ แล้วระเบียบที่ว่านี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตนขอแค่ช่วยเสนอศาลให้ตนเท่านั้น
ขณะที่การทำบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตร ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 จะเป็นโมฆะด้วยหรือไม่ นายรณณรงค์ กล่าวว่า ต้องแยกส่วนกัน ตนพูดถึงเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนการเลือกตั้งครั้งอื่นๆ เป็นเรื่องแยกจากนี้
ส่วนที่ตนยื่นไปคือรัฐธรรมนูญกำหนดให้การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นความลับ การทำบาร์โค้ดจึงทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวว่าจะมีคนรู้ว่าเลือกพรรคอะไร สีอะไร เพราะอาจส่งผลต่อชีวิต นั่นคือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ ตนส่งไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะประชาชน
นายรณณรงค์ ได้ยกตัวอย่างในตอนที่ครอบครัวของตนถูกมิจฉาชีพหลอก ก็ไม่เห็นว่ารัฐจะคุ้มครองตนได้ จึงอยากถามว่า ที่นักกฎหมายบอกว่ามีการป้องกันไว้ถึง 3 ชั้น ตนจะมั่นใจได้อย่างไร ตนต้องปกป้องตัวเอง นี่คือสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนกรณีที่นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ต้องการตรวจสอบกรณีบัตรเขย่ง ตนมองว่าต้องรอการแสวงหาข้อเท็จจริงจาก กกต. ซึ่งไม่ทราบว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ ยิ่งใช้เวลานานผลกระทบก็ยิ่งมาก สส.ที่ได้เข้าไปสภาแล้วจะไปออกกฎหมายอะไรอีกบ้าง ระหว่างนี้ กกต. ก็มีสิทธิ์ตามกฎหมาย จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตนไม่ได้ขอคำสั่งให้มีการคุ้มครองใดๆเพราะตนต้องการแค่ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งระหว่างรอตนจะไม่ไปยื่นศาลปกครอง เนื่องจากเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องปกป้องสิทธิ์ของประชาชนชาวไทย