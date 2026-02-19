ปชน.ย้ำ! พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ไม่สนพรรคไหนร่วมรัฐบาลหรือไม่

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าประเด็น ไม่ว่าพรรคไหนจะร่วม หรือไม่ร่วม ก็ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ พรรคประชาชนเดินหน้าทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้ว เปรียบเสมือนพรรคร่วมรัฐบาลคือคนที่เป็นแฟนกัน จับมือกัน ส่วนฝ่ายค้านคือคนโสดที่มาอยู่รวมกัน
ส่วนเสถียรภาพรัฐบาลเป็นเช่นไร คงไม่ได้ขึ้นกับตัวเลข แต่อยากเห็นการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างแท้จริงมากกว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นแถลงชัดเจนว่า พรรคที่ร่วมรัฐบาลจะผลักดันนโยบายร่วมกันอย่างไร ตอนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่ละพรรคมีนโยบายแตกต่างกัน แต่พอมาตัดสินใจจับมือตั้งรัฐบาล สิ่งที่เราอาจไม่เห็นคำตอบต่อสังคมว่า นโยบายที่แตกต่างกันจะหาจุดร่วม และวาระผลักดันอย่างไร
ขณะที่การทำหน้าที่แกนนำฝ่ายค้าน เตรียมชุดกฎหมายเสนอทันทีที่สภาฯ เปิดทำการ ทั้งการยื่นแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนองค์กรอิสระได้ และกฎหมายประกันสังคม ให้การบริหารกองทุน ในส่วนสมทบผู้ประกันตนมีความโปร่งใสมากขึ้น