กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าฤดูร้อน 22 ก.พ. เตือนพายุช่วงต้นฤดู ร้อนสูงสุด 43 องศาฯ

ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศพบว่า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ และทิศทางลมเปลี่ยนเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงเข้าเกณฑ์การเริ่มต้นฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นฤดูจะมีอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน มีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลังพายุผ่านอุณหภูมิจะลดลงชั่วคราวก่อนกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง
สำหรับภาพรวมฤดูร้อนปี 2569 คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะร้อนจัดกว่าปีที่ผ่านมา พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงกว่า 42 องศาเซลเซียส ในด้านสภาพภูมิอากาศโลก ช่วงฤดูร้อนนี้ยังได้รับอิทธิพลลานีญากำลังอ่อนที่กำลังเปลี่ยนสู่สภาวะเป็นกลาง ทำให้ปริมาณฝนโดยรวมใกล้เคียงค่าปกติ แต่ยังมีสัญญาณแห้งแล้งเล็กน้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเวลา 10.00–19.00 น. ซึ่งมีค่าดัชนีความร้อนสูงและเสี่ยงโรคลมแดด รวมทั้งระมัดระวังอัคคีภัยและไฟป่าในช่วงอากาศแห้ง พร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง