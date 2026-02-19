กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุผ่านระบบออนไ น์ เริ่มลงทะเบียน 2 มี.ค.

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ประกาศเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ประเดิมรอบแรกของปี 2569 โดยมีทรัพย์สิน รวม 41 รายการ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และ 20 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา เพชรบูรณ์ ภูเก็ต สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี และสุราษฎร์ธานี ชูจุดเด่นประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 ชั่วโมง โปร่งใส ตรวจสอบได้
อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ราชพัสดุที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้เป็นทรัพย์สินที่กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์รับมอบจากหลายหน่วยงาน ตามคำพิพากษาของศาล เช่น กฎหมายว่าด้วย ปปง. กฎหมายว่าด้วย ป.ป.ช. และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น ห้องชุดพักอาศัย ตั้งอยู่ชั้น 7 อาคารชุด ดิ อิสสระ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ราคาเริ่มต้นที่ 4,480,300 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านแฝด (ตึก 2 ชั้น) ตั้งอยู่ที่โครงการจัดสรรหมู่บ้านสินทรัพย์ 2 รังสิตคลอง 4 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ราคาเริ่มต้นที่ 1,660,500 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทตึกแถว (สองชั้น) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2051 (สายชัยภูมิ-ตาดโตน) ราคาเริ่มต้นที่ 1,250,000 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเดอะเฮ้าส์เรสซิเดนซ์ อยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากถนนมิตรภาพ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประมาณ 260 เมตร ราคาเริ่มต้นที่ 1,900,000 บาท
ที่ดินเปล่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ติดซอยทางในหมู่บ้านสวนเกษตรท่าศาลา ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 (สายแม่สาย - เชียงแสน) ประมาณ 1 กิโลเมตร ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นที่ 950,000 บาท กำหนดการประมูล โดยลงทะเบียนสมัครสมาชิกและวางเงินประกัน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 ถึง 23 มีนาคม 2569 ช่วงเวลาเสนอราคา (Auction) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม (เวลา 08.30 น.) ถึง 24 มีนาคม 2569 (เสนอราคาได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
ผู้สนใจสามารถวางเงินประกันการประมูลเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000-500,000 บาท (ตามแต่ละรายการทรัพย์สิน) โดยชำระผ่านระบบ Payment บนแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆ ได้ทันที เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้เข้าร่วมประมูล จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรืออยู่อาศัย เข้าร่วมศึกษาข้อมูลและชมรายละเอียดทรัพย์สินได้ที่เว็บไซต์ https://auction.treasury.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ โทร.0 2279 6246 หรือ www.treasury.go.th และ Facebook กรมธนารักษ์ (The Treasury Department)
