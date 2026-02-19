xs
ราคาทองครึ่งวันเช้า [+850] รูปพรรณขายออก 74,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 850 บาท ล่าสุด (12.35 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,550 บาท ขายออกบาทละ 73,750 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 72,085.80 บาท ขายออกบาทละ 74,550 บาท