หุ้นไทยปิดภาคเช้าพุ่ง! +24.39 จุด มูลค่าซื้อขาย 57,991.21 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 24.39 จุด หรือ +1.66% ที่ระดับ 1,491.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 57,991.21 ล้านบาท