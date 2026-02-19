ภูมิใจไทยแถลงเปิดตัว "ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่" ร่วมรัฐบาล หนุน "อนุทิน" เป็นนายกฯ

วันนี้ นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางไปยังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และนายอุดมเดช รัตนเสถียร ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย เพื่อหารือแนวทางการร่วมรัฐบาลกับนายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย และนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้อำนวยการพรรค
จากนั้น นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุว่า นายทรงศักดิ์ ได้ติดต่อพรรคไทยสร้างไทย และพรรคทางเลือกใหม่ ให้มาร่วมรัฐบาล และเดินหน้าในการเลือกนายกรัฐมนตรีไปด้วยกัน
ขณะที่นายอุดมเดช กล่าวว่า ตนเองได้รับการประสานงานจากนายทรงศักดิ์ ในฐานะที่คุ้นเคยกัน ซึ่งเห็นว่าเราควรที่จะเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่รุมเร้าอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ หรือปัญหาความมั่นคงชายแดน เพราะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ฉะนั้นเมื่อผลการนับคะแนนออกมา เราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพรรคที่เป็นเสียงข้างมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการแถลงข่าววันนี้ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้ว และต่อจากนี้ก็จะมีการหารือกันต่อ
ด้านนายราเชน กล่าวว่า ตนเคารพกติกาเสียงข้างมากที่ชนะการเลือกตั้ง เพื่อให้มีเสียงมากสุดในการจัดตั้งรัฐบาล แม้พรรคทางเลือกใหม่จะมี 1 เสียง แต่ก็ยินดีที่จะดำเนินการกติกาสากล โหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้
ส่วนจากนี้ไปจะมีพรรคเหล็กทยอยมาร่วมรัฐบาลอีกหรือไม่ นางสาวแนน กล่าวว่า จากนี้จะมีการนัดหมายแถลงข่าวเรื่อยๆ โดยนัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอีก
นายไชยชนก ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกระแสข่าวการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าธรรม ว่า ครั้งล่าสุดที่มีการพูดคุยกับนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ในระยะเวลาสั้นๆ และได้มีการแจ้งกลับไปว่าให้หัวหน้าพรรคพูดคุยกันก่อนนั้น ตามข่าวเมื่อวานทราบว่านายอนุทิน ได้มีการพูดคุยกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เบื้องต้นแล้ว แต่ขอให้รอข้อสรุปก่อน ขณะที่วันนี้พรรคกล้าธรรมก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและว่าที่ สส. ในช่วงบ่ายด้วย
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรมยังมีโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ทุกอย่างมีโอกาส แต่ขอให้รอการพูดคุยและข้อสรุปต่างๆ อีกทีหนึ่ง
สำหรับเสียงของรัฐบาลในขณะนี้สามารถรวบรวมได้แล้ว 286 เสียง แบ่งเป็น พรรคภูมิใจไทย 193 เสียง พรรคเพื่อไทย 74 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง พรรคใหม่ 1 เสียง พรรครวมใจไทย 1 เสียง พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง พรรครวมพลังประชาชน 1 เสียง พรรคมิติใหม่ 1 เสียง พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง พรรคเพื่อชาติไทย 2 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียงพรรคทางเลือกใหม่ 1 เสียง และพรรคไทยสร้างไทย อีก 2 เสียง ทั้งนี้ หากพรรคกล้าธรรมเข้าร่วม จะมีเสียงเพิ่มอีก 58 เสียง