"อนุทิน" ปัดตอบดีล เอา "กล้าธรรม" ไม่เอา "ธรรมนัส"

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม ว่า ต้องรอผลการรับรอง สส. จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาก่อน ซึ่งตนพูดย้ำหลายครั้งแล้ว เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบเลยว่า กกต. จะให้การรับรองได้เมื่อใด ดังนั้นทุกอย่างต้องมีผลอย่างเป็นทางการออกมาก่อน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าให้พรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล แต่ไม่เอา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ว่าจริงหรือไม่