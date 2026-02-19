xs
ราคาทองปรับแล้ว 4 ครั้ง [+750] รูปพรรณขายออก 74,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.20 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 4 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 750 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,450 บาท ขายออกบาทละ 73,650 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,979.68 บาท ขายออกบาทละ 74,450 บาท