DSI แจงอยู่ในขั้นตอนรออัยการคดีพิเศษนัดหมาย "บอสมิน-บอสแซม" เพื่อยื่นฟ้อง

พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงขั้นตอนภายหลังจาก อัยการสูงสุด (อสส.) ได้มีหนังสือความเห็นชี้ขาดเกี่ยวกับคดีดิไอคอนกรุ๊ป ฉ้อโกงประชาชนว่าเห็นควรชี้ขาดสั่งฟ้อง บอสแซม และบอสมีน 2 นักแสดงชื่อดังผู้ต้องหาคนสำคัญคดีดิไอคอนกรุ๊ปฯ ตามความเห็นของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ที่ได้ส่งความเห็นแย้ง ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองว่า ขั้นตอนต่อไป อัยการฝ่ายคดีพิเศษจะนัดหมายให้ทั้งสองมาพบพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด หากผู้ต้องหาทั้งสองไม่มาตามนัด อัยการสำนักงานฝ่ายคดีพิเศษจึงจะมีหนังสือมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้นำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องศาลอาญาต่อไป ขั้นตอนขณะนี้จึงต้องรออัยการคดีพิเศษนัดหมายผู้ต้องหาก่อน
สำหรับคดีนี้ อัยการสำนักงานคดีพิเศษมีความเห็น สั่งไม่ฟ้องบอสแซมและบอสมีน โดยแจ้งว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ แต่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำความเห็นแย้ง ยืนยันเห็นควรสั่งฟ้อง บอสแซม และบอสมีน ใน 5 ข้อหาหนักเช่นเดียวกับบอสรายอื่น ๆ เมื่ออธิบดีดีเอสไอทำความเห็นแย้งตามกฎหมายจึงต้องส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และอัยการสุดสุดได้ชี้ขาดให้สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง
สำหรับคดีดิไอคอนฯ นั้น ดีเอสไอสรุปสำนวนสั่งฟ้องบริษัทฯ และผู้ต้องหารวม 18 ราย มีผู้เสียหายแจ้งความกว่าหมื่นราย ความเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากคดีที่สั่งฟ้องแล้วยังมีคดีที่ผู้เสียหายนอกราชอาณาจักรร้องทุกข์ไว้กับดีเอสไอด้วย