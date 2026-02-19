นายกฯ เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ครบรอบปีที่ 18

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครบรอบปีที่ 18 โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมพิธี
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้สักการะศาลท้าวสุเทพเทพารักษ์ และศาลท่านท้าวกุเวธิราช (ศาลเจ้าพ่อหนูเผือก) ซึ่งมีความเชื่อว่าทั้ง 2 ศาลนี้ หากสักการะบูชาจะมีความร่มเย็นเป็นสุข เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง จากนั้นได้เดินเข้าพระตำหนักเพชรรัตน์ เพื่อสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และนายกรัฐมนตรีเข้าอาคารรื่นฤดีเพื่อทำพิธีสงฆ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช 2551 เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และกำกับดูแลการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ ตลอดระยะเวลา 18 ปีผ่านมา กอ.รมน. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข