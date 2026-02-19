บอร์ด รฟท.อนุมัติซื้อรถบำรุงทางชุดใหม่

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหารถจักรบำรุงทาง เพื่อนำมาทดแทนรถจักรบำรุงทางเดิมและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ (แผนฟื้นฟู) และภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม่ทั่วประเทศ
ชี้ความจำเป็นเร่งด่วน : รถบำรุงทางหนัก มีความสำคัญกับการซ่อมทางรถไฟให้มีคุณภาพ และลดระยะเวลาการซ่อมตามรอบระยะการบำรุงรักษาทางรถไฟ นายอนันต์ฯ กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดหาครั้งนี้ว่า ปัจจุบัน รฟท. ประสบปัญหาข้อจำกัดด้านเครื่องจักรกลบำรุงทางอย่างมาก เนื่องจากเครื่องจักรหลักที่ใช้งานอยู่ในหน่วยงานบำรุงทางหนักทั่วประเทศ (กรุงเทพ ตะพานหิน แก่งคอย นครราชสีมา ชุมพร และชุมทางหาดใหญ่) มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยมีอายุการใช้งาน 20-40 ปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานบำรุงรักษาทางลดลง ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการซ่อมบำรุงรถจักรสูงขึ้น มีการชำรุดขณะทำงาน ในขณะที่ภาระงานดูแลเส้นทางรถไฟมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่ายทางคู่ จึงจำเป็นต้องเร่งเติมเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทนทันที เพื่อรักษามาตรฐานด้านการเดินรถให้มีความปลอดภัย
เปิดแผนระดมเครื่องจักรใหม่ : "เทคโนโลยีทันสมัย เพิ่มไว 2 เท่า” การอนุมัติครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดหาเครื่องจักรกลหนักประเภทต่างๆ เพื่อเข้ามาเสริมศักยภาพงานซ่อมบำรุงรักษาทางรถไฟ ได้แก่ :
• รถลากจูง (Utility Track Vehicle) จำนวน 10 คัน : เพื่อทดแทนรถเก่าสำหรับอัดหิน 6 คัน และรองรับภารกิจใหม่สำหรับหน่วยรถเจียรราง 4 คัน
• รถอัดหินต่อเนื่อง 32 ใบอัด (Continuous Tamping Machine) จำนวน 4 คัน : เพื่อทดแทนรถเดิมที่ใช้งานมากว่า 40 ปี เพิ่มความรวดเร็วจากเดิม 2 เท่า และความแม่นยำในการอัดหินรองทาง
• รถเกลี่ยหิน (Ballast Regulator) จำนวน 2 คัน และ รถสั่นหิน (Ballast Stabilizer Machine) จำนวน 5 คัน : เข้ามาทดแทนรถเดิมที่สภาพทรุดโทรม เพื่อให้การปรับสภาพหินโรยทางมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานของการรถไฟฯ และเสริมด้วยการใช้รถสั่นหินในการช่วยให้หินโรยทางมีเสถียรภาพมากขึ้น
• รถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน 2 คัน :ทดแทนรถเดิมอายุ 40 ปี โดยรถรุ่นใหม่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถงานทำความสะอาดและคัดแยกหินโรยทางได้ระยะทางมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า
เป้าหมายสูงสุด : "ทางมั่นคง - เดินรถตรงเวลา - ประชาชนปลอดภัย" "การเติมเต็มเครื่องจักรบำรุงทางในครั้งนี้ จะช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพทางและจุดลดความเร็วต่างๆ ได้รวดเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทาง ทำให้การเดินรถมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว" โดยมีวงเงินอนุมัติ 2,850,982,900 บาท
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ควบคู่กับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การเดินรถมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และปลอดภัยสูงสุด รองรับการเติบโตของการคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน