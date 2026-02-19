CAAT ยืนยันทุกเส้นทางราคาตั๋วเครื่องบินช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่เกินเพดาน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ติดตามและตรวจสอบราคาค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลตรุษจีน สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผลการติดตามพบว่า ราคาค่าตั๋วโดยสารในทุกเส้นทางยังคงอยู่ภายใต้เพดานราคาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับราคามีแนวโน้มสูงขึ้นและมีหลายเที่ยวบินที่จำหน่ายบัตรโดยสารหมดแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทางไป–กลับจังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต และหาดใหญ่
นอกจากนี้ CAAT ได้ตรวจสอบการแสดงราคาตั๋วเครื่องบินผ่านแพลตฟอร์ม Online Travel Agent (OTA) และพบว่าบางกรณีมีการแสดงราคาที่สูงผิดปกติ จึงได้ประสานสายการบินให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องของระบบแสดงราคากับ OTA ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันทีหากพบข้อบกพร่อง รวมถึงรายงานผลการดำเนินการกลับมายัง CAAT โดยด่วน ทั้งนี้ CAAT ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รับทราบ เพื่อร่วมติดตามกำกับดูแลการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
CAAT ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบินจากหลายช่องทางก่อนตัดสินใจซื้อ และหากพบราคาที่สูงผิดปกติ แนะนำให้เลือกซื้อผ่านช่องทางจำหน่ายโดยตรงของสายการบิน ซึ่งมีการกำหนดราคาภายใต้เพดานที่ CAAT อนุมัติ
ทั้งนี้ CAAT ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาที่มีความต้องการเดินทางสูง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อตั๋วในราคาที่เหมาะสม
ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ หรือพบปัญหาจากการให้บริการของสายการบิน สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง complaint.caat.or.th
