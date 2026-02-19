กรมควบคุมโรคแนะ ปชช.เลือกบริโภคสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย ลด/เลี่ยงไข้หวัดนก

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อและบริโภคสัตว์ปีก โดยเฉพาะเนื้อไก่และเป็ด ซึ่งนิยมใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐานและปรุงสุกอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไข้หวัดนก
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมควบคุมโรครายงานว่า การเลือกซื้อสัตว์ปีกจากแหล่งที่ไม่สะอาด หรือมีการชำแหละที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนกได้ แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในคนมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนยึดหลัก "เลือก–หลีก–ล้าง" 5 ประการ ได้แก่ (1) เลือกบริโภคเนื้อไก่ เป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด (2) หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย ซึม ขนยุ่ง หรือเสียชีวิตผิดปกติมาประกอบอาหาร (3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตายผิดปกติ (4) เลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าถูกต้อง และ (5) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์หรือสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์
นอกจากนี้ หากประชาชนมีอาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก ภายใน 14 วันหลังสัมผัสสัตว์ปีก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลขอยืนยันว่าประชาชนสามารถบริโภคเนื้อไก่และเป็ดได้อย่างปลอดภัย หากเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และปรุงสุกตามหลักสุขาภิบาล พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422