ราคาทองเปิดเช้านี้ [+600] รูปพรรณขายออก 74,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.14 น. ราคาทองปรับขึ้น 600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,300 บาท ขายออกบาทละ 73,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,828.08 บาท ขายออกบาทละ 74,300 บาท