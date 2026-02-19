xs
เงินบาทเปิดแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (19 ก.พ.) ที่ระดับ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ 31.29 บาทต่อดอลลาร์