กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับ 'สีส้ม' เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 39 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 27.7-50.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 39 พื้นที่ คือ
1. เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 50.6 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 49.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
4. เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 46.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 46.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 45.0 มคก./ลบ.ม.
8. เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 44.2 มคก./ลบ.ม.
9. เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 44.0 มคก./ลบ.ม.
10. เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 43.5 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
13. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 42.7 มคก./ลบ.ม.
14. เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 42.4 มคก./ลบ.ม.
15. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 42.2 มคก./ลบ.ม.
16. เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
17. เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 42.0 มคก./ลบ.ม.
18. เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 41.9 มคก./ลบ.ม.
19. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 41.9 มคก./ลบ.ม.
20. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 41.6 มคก./ลบ.ม.
21. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 41.4 มคก./ลบ.ม.
22. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 40.6 มคก./ลบ.ม.
23. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 40.6 มคก./ลบ.ม.
24. เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
25. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
26. เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 39.8 มคก./ลบ.ม.
27. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 39.8 มคก./ลบ.ม.
28. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 39.8 มคก./ลบ.ม.
29. เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 39.5 มคก./ลบ.ม.
30. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 39.2 มคก./ลบ.ม.
31. เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 39.1 มคก./ลบ.ม.
32. เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 39.0 มคก./ลบ.ม.
33. เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 38.8 มคก./ลบ.ม.
34. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
35. เขตบางบอน ใกล้ตลาดสุขสวัสดี : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
36. เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
37. เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 38.2 มคก./ลบ.ม.
38. เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 38.0 มคก./ลบ.ม.
39. เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 37.9 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ