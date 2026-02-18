กองสลากแจง "2D บาร์โค้ด" มีไว้ป้องกันล็อตเตอรี่ปลอม ยันไม่ลงลึกข้อมูลผู้ซื้อ

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันเครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ด บนสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลักแบบใบ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสลาก ให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า ในสลากแต่ละใบมีชุดข้อมูล เช่น งวดวันที่ หมายเลขสลาก ชุดสลาก เล่มสลาก ตรงกันกับที่ปรากฏบนใบสลากหรือไม่ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อหรือผู้รับซื้อรางวัล สามารถตรวจสอบหมายเลขสลากได้อย่างรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน GLO LOTTERY OFFICIAL เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ดดังกล่าว ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ครอบครอง โดยผู้ซื้อสามารถแสดงความเป็นเจ้าของใบสลาก ด้วยการลงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านหลังสลาก รวมทั้งถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังสลากที่ลงนามแล้วเก็บไว้ จดจำเลขสลาก เลขชุดและงวด เพื่อใช้แจ้งความกรณีสูญหาย หรือทำเรื่องอายัดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทั้งนี้ ผู้ขอรับรางวัลลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
พ.ท.หนุน กล่าวเพิ่มเติมว่า การสแกนเครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ด บนใบสลาก เป็นวิธีหนึ่งในอีกหลายวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลักแบบใบ ว่าเป็นสลากปลอมแปลงหรือไม่เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของสลาก เช่น เนื้อกระดาษ หมึก Anti Copy ลายน้ำ ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แนะนำไว้ในเว็บไซต์ www.glo.or.th อย่างครบถ้วนอีกด้วย
