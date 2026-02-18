เงินช่วยเหลือน้ำท่วมเพิ่มเติม 142,113 ครัวเรือน 45 จังหวัด เริ่มโอนตั้งแต่เที่ยงตรงวันนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะเยียวยาให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดสถานการณ์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ใน 2 กรณี คือ
1. กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำอยูในพื้นที่น้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย
2. กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขัง เกินกว่า 7 วันขึ้นไป
โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราเดียวกัน ครัวเรือนละ 9,000 บาท และการช่วยเหลือในรูปแบบขั้นบันไดตามระยะเวลาน้ำท่วมขัง จังหวัด 45 จังหวัด 142,113 ครัวเรือน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า วันนี้ (18 ก.พ. 68) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม) จำนวน 2,203,445,900 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 243,557 ครัวเรือน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และธนาคารออมสินในฐานะหน่วยดำเนินการ จะทำการโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ 45 จังหวัด รวมจำนวน 142,113 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,361,200,000 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยจะมีผลการโอนตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. ของวันนี้ (18ก.พ.69)
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 72 จังหวัด ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 20,394,635,100 บาท และได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวน 2,239,993 ครัวเรือน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลและตรวจสอบผลการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาของตนตามสิทธิ