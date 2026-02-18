ศาลให้ประกันตัว" อรพินธุ์ พรประภา" คดีหุ้น MORE ห้ามออกนอกประเทศ "คิม" ยังนอนคุกต่อ

ความคืบหน้าคดีทุจริตการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE มูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาท ในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกจับตามองในคดีนี้ ได้แก่ 3 แม่ลูกตระกูลพรประภา ประกอบด้วย นายเอกภัทร พรประภา นายอธิภัทร พรประภา และ นางอรพินธุ์ พรประภา ซึ่งเดิมพนักงานอัยการได้นัดให้เดินทางมาฟังคำสั่งฟ้องในวันที่ 5 มกราคม 2569 แต่ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายไม่ได้เดินทางมาตามนัด
ต่อมาอัยการคดีพิเศษจึงมอบหมายให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการขอออกหมายจับจากศาล ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอจะเข้าติดตามตัว และแจ้งต่อพนักงานอัยการว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย จะเดินทางมาฟังคำสั่งฟ้องในวันที่ 13 มกราคม 2569
เมื่อถึงวันดังกล่าว ผู้ต้องหาทั้ง 3 ได้เดินทางมาพบพนักงานอัยการตามนัด อัยการคดีพิเศษ 3 จึงนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญา โดยศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณา และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล
ภายหลังจากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นแรก นางอรพินธุ์ พรประภา ได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนเพื่อขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลอาญา ล่าสุดศาลได้นัดไต่สวนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
ทั้งนี้ ศาลพิจารณาจากผลการไต่สวนพบว่า นางอรพินธุ์ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี และมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าพบพนักงานอัยการตามวันนัดได้ ประกอบกับมีอายุค่อนข้างมากและมีโรคประจำตัว โดยมีเอกสารหลักฐานยื่นประกอบต่อศาล รวมถึงพฤติการณ์แห่งคดีโดยรวม จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ขณะที่นายเอกภัทร พรประภา หรือ คิม พรประภา และนายอธิภัทร พรประภา ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนเพื่อขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล และปัจจุบันยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
สำหรับคดีหุ้น MORE พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 42 ราย ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอภิมุข บำรุงวงศ์ นายเอกภัทร พรประภา นายอธิภัทร พรประภา นางอรพินธุ์ พรประภา นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล บริษัท ตงฮั้วแคปปิตอล จำกัด บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
ปัจจุบันพนักงานอัยการคดีพิเศษได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วรวม 31 ราย ยังเหลือผู้ต้องหาอีก 10 ราย (รวมทั้งนิติบุคคล) ที่ยังไม่ได้ถูกนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญา โดยในจำนวนนี้ อัยการได้ดำเนินการให้พนักงานสอบสวนไปขอออกหมายจับแล้ว 6 ราย
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 4 ราย พนักงานอัยการได้นัดหมายให้เดินทางมาฟังคำสั่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 หากผู้ต้องหายังไม่เดินทางมาตามนัด โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย อัยการจะพิจารณาให้ดีเอสไอ ดำเนินการขอออกหมายจับต่อไป
สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกนัดมาฟังคำสั่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ประกอบด้วย นายสมนึก กยาวัฒกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือตงฮั้ว น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC และนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเฮียม้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORE
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า นายเทียนประเสริฐ พลอำไภ ได้เข้าพบพนักงานอัยการแล้ว และพนักงานอัยการได้นำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาเรียบร้อยแล้ว