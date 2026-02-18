ป่วน! ระบบโทรศัพท์ NT ล่มเกือบทั่วประเทศ-เร่งหาสาเหตุ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้ออกมาแจ้งว่า ระบบโทรศัพท์ของ NT ล่ม เกือบทั่วประเทศ กระทบหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเบอร์ call center เลข 4 หลัก
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้โทรถาม 1477 ของ NT ทราบว่าล่มกระจายทั่วประเทศ ช่างกำลังหาสาเหตุ
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เริ่มมีหน่วยงานที่ได้รับผลกรทบ ทยอยแจ้งลูกค้าถึงเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นจากเหตุระบบโทรศัพท์ NT ล่ม อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่า ขณะนี้โทรศัพท์ของสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก เกิดเหตุขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก
Amway แจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ว่า ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของผู้ให้บริการ NT ขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อเบอร์คอนแทคเซ็นเตอร์ และเบอร์สํานักงานใหญ่ได้ชั่วคราว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Amway LINE Live Chat หรือ Facebook Amway ทั้งนี้ หากท่าน ต้องการสั่งซื้อสินค้า สามารถสั่งซื้อ ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชัน Amway Click
ทิพยประกันภัย แจ้งลูกค้าระบุว่า ขณะนี้ TIP Contact Center 1736 ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว เพื่อให้ท่านได้ รับบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดต่อทิพยประกันภัย ผ่านช่องทางสํารองได้ที่ : โทร 02-118-4000 Line Official : @dhipayainsurance
ทั้งนี้ หากหมายเลข 1736 กลับมาเปิด ให้บริการตามปกติแล้ว บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ด้านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ก็ไ้ดรับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยแจ้งว่า จากสถานการณ์ ขณะนี้ เบอร์จากค่ายมือถือทุกค่าย (ยกเว้น NT) ไม่สามารถโทรเข้าเบอร์ NT รวมถึง "สายด่วน 1669" ได้ ทั้ง 4 หลัก และ 7 หลัก
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ผู้แจ้งเหตุ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ศูนย์สั่งการฯ ในพื้นที่ของท่าน ในระหว่างรอการแก้ไข