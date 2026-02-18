xs
ทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [+50] รูปพรรณขายออก 73,800 บาท

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 72,800 บาท ขายออกบาทละ 73,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,342.96 บาท ขายออกบาทละ 73,800 บาท