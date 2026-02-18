"เต้" ยื่นผู้ตรวจการฯ ส่งศาล รธน.วินิจฉัยเลือกตั้ง 69 เป็นโมฆะ

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าการจัดการเลือกตั้งไม่ครบหน่วย ยกตัวอย่างพร้อมยกตัวอย่างเมื่อปี 2557 กปปส. ได้ทำการปิดหน่วยเลือกตั้ง 2 รูปแบบ คือ 1. สมัครไม่ได้ 2. สมัครได้ แต่ลงคะแนนไม่ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะไม่ชอบด้วยรัฐรัฐธรรมนูญ 2560 เนื่องจากมีการจัดการเลือกตั้ง 2 ครั้งในคราวเดียวกัน ทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะ ซึ่ง กกต. ทำได้เพียงนับคะแนนใหม่ แต่จะสั่งให้การเลือกตั้งในหน่วยนั้นเป็็นโมฆะ แล้วลงคะแนนใหม่ไม่ได้ ซึ่งปัจจุบัน กกต. ได้สั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ใน พื้นที่ กทม. เขต 15 หน่วย 9 พื้นที่ จ.น่าน เขต 1 หน่วย 3 พื้นที่ จ.อุดรธานี เขต 6 หน่วย 4 และล่าสุดก็สั่งให้เลือกตั้งใหม่เพิ่มอีก 1 หน่วย ซึ่งการสั่งให้เลือกตั้งใหม่แบบนี้สามารถทำได้ แต่ขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นโมฆะ จะต้องไม่สั่งให้ 3 หน่วยนี้เลือกตั้งใหม่ แต่ควรสั่งให้นับคะแนนใหม่ อย่างไรก็ตาม กกต. ได้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้ว ทำให้ขัดรัฐธรรมนูญทันที และการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ
นอกจากนี้ ในอีก 1-2 วัน ยังเตรียมจะเดินทางไปร้องศาลปกครอง เรื่องการการเลือกตั้งเป็นไปโดยตรง แต่ไม่ลับ เนื่องจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า มีการไลฟ์สด อีกทั้งยังมีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์และผ่านอีกหลายหน่วยงาน ทำให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหล่านั้นไม่เป็นความลับ ซึ่ง กกต. ออกระเบียบมาเกินกว่าอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ
นายมงคลกิตติ์ ยังกล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) บัตรเลือกตั้ง ซึ่งนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เป็นผู้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจงเองทั้งหมด ว่า ควรนำมาเปิดเผยบาร์โค้ดหรือไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า ใน TOR มีการระบุเรื่องการพิมพ์บาร์โค้ดไว้ในบัตรเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่ใช่การลงคะแนนโดยตรงและลับ นายแสวง ก็จะมีความผิดด้วย จึงขอให้รักษาสุขภาพไว้ และในฐานะประธาน "ตุ๋ยดุ้ย" จะส่งคนไปดูแลอย่างดี ไม่ต้องห่วง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า "ตุ๋ยดุ้ย" คืออะไร นายมงคลกิตติ์ บอกว่า เป็นการระบายอารมณ์ของนักโทษชาย เพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก่อนจะโชว์ยึดพื้น 40 ครั้ง ตามนโยบายของพรรคที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง