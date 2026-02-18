"ฮุน มาเนต" โร่ฟ้องอเมริกา อ้างไทยยึดครองพื้นที่-ละเมิดอธิปไตย

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อ้างว่ากองกำลังไทยยังคงยึดครองดินแดนกัมพูชา แม้มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพ ที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นคนกลางในการเจรจา พร้อมเรียกร้องให้ไทยเปิดทางให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เริ่มปฏิบัติงานโดยเร็ว พร้อมระบุว่า ยังคงมีกองกำลังไทยยึดครองพื้นที่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาหลายจุด ซึ่งล้ำเข้ามาเกินกว่าเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิเพียงฝ่ายเดียวเสียอีก
ฮุน มาเนต เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการสันติภาพ" (Board of Peace) ของทรัมป์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลแผนสันติภาพในฉนวนกาซา แต่ทรัมป์ระบุว่าอาจขยายบทบาทให้ครอบคลุมวิกฤตอื่นๆ ด้วย โดยผู้นำกัมพูชาหวังว่าองค์กรดังกล่าวจะช่วยลดความตึงเครียดบริเวณชายแดน ซึ่งเขาระบุว่าสถานการณ์ยังคงเปราะบาง แม้มีการหยุดยิงเมื่อวันที่ 27
ฮุน มาเนต ระบุด้วยว่า ทหารไทยได้นำตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามมาวางไว้ในพื้นที่ที่ไทยเคยยอมรับมาโดยตลอดว่าเป็นของกัมพูชา จนทำให้ประชาชนไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ ฮุน มาเนต ย้ำว่า นี่ไม่ใช่การกล่าวหา แต่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กัมพูชาไม่อาจยอมรับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนได้
ฮุน มาเนต ระบุว่า ไทยอ้างเรื่องการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นเหตุผลในการชะลอการเริ่มงานปักปันเขตแดน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งโดยได้รับแรงหนุนจากกระแสชาตินิยมที่สืบเนื่องจากความขัดแย้งชายแดน เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง เขมรหวังว่าไทยจะเริ่มดำเนินการอย่างน้อยในระดับเทคนิค เพื่อเริ่มการรังวัดและปักปันเขตแดนในพื้นที่พิพาท เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ส่วนของความสัมพันธ์กับมหาอำนาจ ฮุน มาเนต กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ "ไม่ได้ขัดแย้งกัน" และยืนยันว่ากัมพูชาไม่มีอะไรต้องปิดบัง เกี่ยวกับฐานทัพเรือเรียมที่ได้รับการปรับปรุงโดยจีน
ฮุน มาเนต วัย 48 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทหารเวสต์พอยต์ของสหรัฐฯ สืบทอดอำนาจจากพ่อคือฮุน เซน หลังการเลือกตั้งปี 2566 ซึ่งพรรคประชาชนกัมพูชาลงแข่งขันโดยแทบไร้คู่แข่ง โดยการก้าวขึ้นสู่อำนาจของเขา ประกอบกับการที่ทรัมป์เข้ามามีบทบาทในข้อพิพาทชายแดน ได้ช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับพนมเปญ หลังจากที่กัมพูชาโน้มเอียงเข้าหาจีนมาหลายปี