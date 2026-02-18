"ภูมิธรรม" โต้เฟกนิวส์! ลั่น! เอาผิดถึงที่สุดคนปล่อยข่าวคุมกลาโหม

นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก โดยแชร์โพสต์ที่พาดพิงตนเองว่า "ภูมิธรรมลั่นว่าถ้าได้คุมกระทรวงกลาโหมงวดนี้พี่น้องชาวไทย เตรียมดูได้เลย ผมจะจัดหนัก จัดเต็ม…." โดยนายภูมิธรรม ระบุข้อความว่า ข่าวนี้เป็น Fake News เพราะนับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่ง เพื่อขอเสียงสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งมีการแถลงข่าวร่วมกันแล้วนั้น เรายังไม่มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี หรือการแบ่งกระทรวงใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นภารกิจของพรรคอันดับหนึ่ง ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเป็นรัฐบาลผสมกี่พรรค และจะมีจำนวนเสียง สส.สนับสนุนเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงจะมาถึงขั้นตอนการแบ่งกระทรวง และจำนวน รมต.ของแต่ละพรรค
ดังนั้นการนำข้อมูลเท็จมาเผยแพร่สร้างความเข้าใจผิดเช่นนี้ ถือเป็นการกล่าวความเท็จ และเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ สร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นต่อสาธารณะ ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนอย่าได้เผยแพร่ข้อความเท็จดังกล่าว ส่วนผู้โพสต์ตั้งต้น และตนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด