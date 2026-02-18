เริ่มวันนี้! ห้ามจอดรถซอยศรีอักษร–เมฆสวัสดิ์–ประสาทสุข

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถในซอยศรีอักษร ซอยเมฆสวัสดิ์ และซอยประสาทสุข พ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ซึ่งมีการขยายตัวของโครงการที่พักอาศัยและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดพื้นที่ห้ามจอดรถ ดังนี้
ซอยศรีอักษร (ย่านยานนาวา–สาธร) ห้ามจอดรถสลับฝั่งวันคู่–วันคี่ ตลอดเวลา ห้ามจอดรถทั้งสองฝั่ง เวลา 06.00–09.00 น. และ 16.00–20.00 น.
ซอยเมฆสวัสดิ์ ซอยเมฆสวัสดิ์ แยก 1 และซอยประสาทสุข ห้ามจอดรถทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ข้อบังคับดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย และร่วมกันสร้างการจราจรที่เป็นระเบียบ ลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคน