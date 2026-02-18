xs
ปศุสัตว์ร่วมกับศุลกากร อายัดขาไก่ 32 ตู้​สำแดงเท็จเป็น "Frozen Food"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากหัวหน้าด่านกักกันสัตว์แหลมฉบัง ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง กรณีมีการนำเข้าตู้สินค้าจากต่างประเทศ 32 ตู้ ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2569 โดยกรมศุลกากรได้ประสานร่วมตรวจสอบเนื่องจาก​ต้อง​สงสัย​เป็น​สินค้า​ปศุสัตว์

จากการเปิดตู้ตรวจสอบพบ​ว่า​ เป็น​ขาไก่​แช่แข็งที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แต่ผู้นำเข้าสำแดงชนิดสินค้าเป็น “Frozen Food” จึงได้อายัดตู้สินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบโดยละเอียด

การอายัดแบ่งเป็น

- วันที่ 21 มกราคม 2569 จำนวน 5 ตู้
- วันที่ 22 มกราคม 2569 จำนวน 26 ตู้
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 ตู้

รวมทั้งสิ้น 32 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยเบื้องต้นยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาติดต่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือดำเนินพิธีการศุลกากรแต่อย่างใด

สินค้าดังกล่าวมีประเทศต้นทางจากประเทศมาเลเซีย น้ำหนักประมาณกว่า 700,000 กิโลกรัม และสาธารณรัฐประชาชนจีน น้ำหนักประมาณกว่า 143,000 กิโลกรัม รวมปริมาณประมาณกว่า 843,000 กิโลกรัม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การนำเข้าเนื้อสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมเอกสารรับรองแหล่งที่มาและผลการตรวจโรคตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.​ 2558 ส่วนการสำแดงเท็จเป็น​ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.​ 2560

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงาน​จะร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม​ สืบสวน​สอบสวน​ขยาย​ผล และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป