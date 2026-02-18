บขส.เปิดจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 แล้ววันนี้

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก บขส. ขอเชิญชวนประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ได้ที่ เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 02-936-3660
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และบริหารจัดการรถโดยสารและเที่ยววิ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของประชาชน และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนทยอยจองตั๋วล่วงหน้าสงกรานต์ปี 2569 ประมาณ 30% ในทุกเส้นทางทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้คาดว่าประชาชนจะเริ่มจองตั๋วจำนวนมากในช่วงเดือนมีนาคม 2569 เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตารางวันหยุดเริ่มชัดเจนและวางแผนการเดินทางได้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสถานการณ์ประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจำทางเดินทางไปพื้นที่ต่างจังหวัดในปัจจุบันพบว่ามีผู้โดยสารเดินทางเที่ยวไป – กลับ จำนวนประมาณ 80,000-90,000 คนต่อวัน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) ไป – กลับ จำนวน 5,000-6,000 เที่ยวต่อวัน
อย่างไรก็ตาม บขส. ได้กำชับทุกหน่วยงานกำกับดูแลรถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน ตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ตรวจความพร้อมรถโดยสารตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำออกมาให้บริการ ส่วนพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสารเสพติด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ จัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง เพื่อหมุนเวียนกันขับ และให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ