ออกหมายจับชายคลั่งพกปืนย่านบางปะอิน-ลาดหลุมแก้ว ประสานญาติเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว

ความคืบหน้ากรณีชายคลุ้มคลั่งถืออาวุธปืนขู่ยิงเด็ก จนในวันนี้ ต้องการประกาศปิดหลายโรงเรียนในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดนั้น โดยล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเดียวกับนายนพรัตน์ หรือ แอล อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงยางรถกู้ภัยมอเตอร์เวย์สาย 7 (พัทยา-อู่ตะเภา) เมื่อกลางดึกคืนวานนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่หวังดีเข้าไปสอบถามขณะจอดรถทะเลาะกับแฟน โดยมีการลงมือลงไม้ทำร้ายแฟนสาวสาหัส: ก่อนจะกระโดดรถหนีรอดมาได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอย่างหนักเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนและมีอาการไม่ปกติ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า นายนพรัตน์ มีความเคลื่อนไหว อยู่ระหว่าง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา และเขต อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี แต่ยังไม่พบตัว โดยทางชุดสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว และชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานี ได้ไปที่บ้านผู้ก่อเหตุและได้มีการพูดคุยกับมารดาของผู้ก่อเหตุให้ติดต่อกับบุตรชายเพื่อให้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว
ทั้งนี้ ตำรวจได้ออกหมายจับนายนพรัตน์ หรือแอล อายุ 31 ปี กระทำความผิดฐาน "พยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่ หรือ เพราะเหตุที่จะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาต พาอาวุธป็นติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและมีใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน"