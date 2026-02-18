xs
ราคาทองปรับลด [-350] รูปพรรณขายออก 73,400 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ปรับลดลง 350 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 72,400 บาท ขายออกบาทละ 72,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,948.80 บาท ขายออกบาทละ 73,400 บาท