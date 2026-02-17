"นฤมล" ถกเครียด "อนุทิน" คาดเกี่ยวกับการจัดตั้ง รบ.ใต้แกนนำ ภท.

วันนี้ (17 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา
ขณะที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้เข้ามาสนทนากับนายอนุทิน ด้วยท่าทีเคร่งเครียด ซึ่งคาดว่า มีการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย และนางนฤมล รับฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉย
