นักบินอวกาศ Shenzhou-21 อวยพรเทศกาลตรุษจีน ปีม้า

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (17 ก.พ.) ว่า องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน เผยแพร่คลิปวิดีโอ นักบินอวกาศประจำภารกิจเสินโจว-21 (Shenzhou-21) ซึ่งปัจจุบันอยู่บนสถานีอวกาศเทียนกง กล่าวอวยพรเทศกาลตรุษจีน ปีนักษัตรมะเมีย หรือปีม้า โดย จางลู่ ผู้บัญชาการภารกิจ ซึ่งฉลองเทศกาลตรุษจีนในอวกาศเป็นครั้งที่ 2 กล่าวว่า ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดี และมีความสุขสงบในชีวิต
ขณะที่ อู่เฟย วิศวกรการบินหนุ่มที่ฉลองตรุษจีนในอวกาศเป็นครั้งแรก อวยพรขอให้ทุกคนปลอดภัย เจอแต่ความราบรื่น และพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ยิ่งขึ้นไป
