DE เผยผลเตือนภัยข่าวปลอมก่อนตกเป็นเหยื่อ มี ปชช.เข้าถึงแล้วกว่า 864 ล้านครั้ง

นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กระทรวงดีอี ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 300 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม รวมถึงภาคประชาชน ดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาข่าวปลอม ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการก่ออาชญากรรมออนไลน์ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วทันท่วงที ก่อนจะมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี
ขณะเดียวกัน ศูนย์ยังได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์และข่าวปลอมแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประชาชนเข้าถึงการแจ้งเตือนภัย ในปี 2566 จำนวนเฉลี่ย 22.25 ล้านครั้งต่อเดือน และในปี 2567 จำนวนเฉลี่ย 23.50 ล้านครั้งต่อเดือน และในปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวนเฉลี่ย 24.25 ล้านครั้งต่อเดือน รวมแล้วจากทุกช่องทาง มีประชาชนเข้าถึงมากกว่า 864 ล้านครั้ง
