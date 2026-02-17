xs
ราคาทองครั้งที่ 16 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 73,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.21 น. (ครั้งที่ 16) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 72,750.00 บาท ขายออก 72,950.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,297.48 บาท ขายออก 73,750.00 บาท