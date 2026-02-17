xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐบาลอนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 แล้ว ไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง รัฐบาลอนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 แล้วนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงว่า จากที่มีเผยแพร่ข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุ รัฐบาลอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 2 นั้น ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการอนุมัติ หรือดำเนินโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนได้