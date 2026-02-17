xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 21.59 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 65,248.95 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 ก.พ.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,459.68 จุด ปรับขึ้น 21.59 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.50 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 65,248.95 ล้านบาท