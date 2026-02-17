"อ.เจษฎ์" จี้ กกต.เร่งสอบปมสเปกเตอร์ ซี ในอาคารอนาคตใหม่ เข้าข่ายยุบพรรคหรือไม่

นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีการพูดถึงบริษัท “สเปกเตอร์ ซี” ว่า สังคมกำลังพูดถึงขบวนการซ่อนเงื่อนในพรรคการเมืองยุคดิจิทัล ในการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (ไอโอ) ในอาคารอนาคตใหม่ ซึ่งการเมืองยุคปัจจุบันไม่ได้สู้กันแค่การลงพื้นที่ หรือชูนโยบายตรงไปตรงมาเหมือนเก่า แต่มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธหลักในโลกออนไลน์ ถล่มฝ่ายตรงข้ามและปั่นกระแสเชิดชูฝ่ายตัวเอง ถือเป็นเรื่องที่อันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย
นายเจษฎ์ กล่าวว่า วันนี้ปรากฏว่ามีตัวละครตัวหนึ่งที่พูดถึงสเปกเตอร์ ซี ดำเนินการไอโอให้พรรคประชาชน ส่วนจะใช่หรือไม่นั้น ตนไม่รู้ ไม่ได้ไปกล่าวหา แต่มีหลักฐานสำคัญคือสถานที่ตั้ง อยู่ภายในอาคารอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคประชาชน โดยกลไกการทำงานจะเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูล และเรื่องการต่อสู้กับบรรดาคนที่เห็นต่าง ผ่านระบบออนไลน์ ในแง่กฎหมาย พ.ร.ป.พรรคการเมือง อาจเข้าข่ายความผิดใน 2 มาตรา ประกอบ มาตรา 20 พรรคการเมืองจดทะเบียนแล้ว ต้องทำกิจกรรมการเมือง ห้ามทำธุรกิจแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน และมาตรา 92 หากพรรคใดฝ่าฝืนทำกิจการต้องห้ามตาม มาตรา 20 มีโทษสถานหนักคือ ยุบพรรคการเมือง โดยไม่ได้ดูกันแค่ว่าใครถือหุ้น หรือมีชื่อใครไม่มีชื่อใคร แต่มองอำนาจครอบงำกิจการ สมมติว่าอำนาจครอบงำกิจการมาจากพรรคการเมือง จะเข้าข่าย มาตรา 92 ถ้าพรรคการเมืองไปทำในสิ่งที่มาตรา 20 ห้ามคือ ไปทำกิจการที่เป็นกิจการเอากำไรมาแบ่งกัน ก็จะเข้าข่ายยุบพรรคการเมือง
ทั้งนี้ ขอส่งสัญญาณถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องเร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วน อย่าปล่อยให้พรรคการเมืองทำตัวไม่โปร่งใส ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ปิดบังประชาชน หากพรรคการเมืองไม่ใช่ที่รวมตัวของผู้มีอุดมการณ์ แต่กลายเป็นที่รวมตัวของขบวนการทำธุรกิจไอโอ ปัญหาจะกระจายตัวจนแก้ไม่ได้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่หากว่าจริง กกต.ต้องดำเนินการเรื่องนี้ว่าขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่ โดยมีหลักคิด คือควรหรือไม่ หากพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่มีบริษัทใช้ชื่อ สเปกเตอร์ ซี แล้วทำหลายสิ่งที่ใครบอกว่าเป็นปฏิบัติการข้อมูลทำสิ่งที่อาจจะไม่ชอบมาพากล
