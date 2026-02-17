xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 73,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:26 (ครั้งที่ 15) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 72,650.00 บาท ขายออก 72,850.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,191.36 บาท ขายออก 73,650.00 บาท