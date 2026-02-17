xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" สั่งบินกองทัพโดรน 500 ลำ งานยอยศยิ่งฟ้าฯ ที่กรุงเก่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สวมบทผู้บัญชาการทางอากาศ สั่งบินกองทัพโดรน 500 ลำ ของทีมนักกีฬาหนูน้อยจ้าวเวหา ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ที่สนามการเมืองสู่สนามบินโดรน จ.พระนครศรีอยุธยา